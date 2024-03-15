"Новий підхід щодо дестабілізації": Лубінець розповів, що росіяни почали масово звертатися до родичів українських військовополонених

Про це він розповів на зустрічі у Чернівцях із родичами українських військовополонених та зниклих безвісти в рамках робочого візиту на Буковину, повідомляє Укрінформ.

Лубінець заявив, що російські окупанти почали масово звертатися до родичів українських військовополонених і стверджувати, що Україна відмовляється їх забирати.

"Вони представлялися російськими уповноваженими, які нібито хочуть повернути українських військових, а Україна відмовляється забирати. Тому заохочували українців виходити на акції протесту, перекривати дороги, блокувати діяльність адміністративних будівель із вимогою до української влади повернути родичів. Ми побачили їхній новий підхід щодо дестабілізації України. Станом на зараз цього року ми провели вже три обміни, і я сподіваюся, що будуть наступні в найближчому майбутньому. Принаймні, ми над цим працюємо", - розповів він.

Також Лубінець зауважив, що ворог максимально затримує обмінні процеси військовополоненими бійцями.

"Росіяни максимально затримують обмінні процеси. Я хочу, щоб усі чітко розуміли, що домовленості не просто досягаються. Ви бачите на полі бою, як росіяни підступно на нас напали, так вони приблизно і ведуть свої перемовини", - сказав омбудсмен.

Він також додав, що був період, коли процеси обмінів стояли на паузі. Лубінець вважає: РФ зробила це навмисно.

"Це був їхній новий підхід, коли намагалися втягнути родичів військовополонених до дестабілізації соціально-економічної та політичної ситуації в Україні", - зазначив уповноважений з прав людини.

Водночас омбудсмен зауважив, що позитивно ставиться до різних активностей родичів українських військових щодо повернення бійців додому. Проте, на його думку, мітинги варто проводити перед представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста, оскільки це - єдина міжнародна організація з унікальним мандатом, яка зобов'язана захищати права військовополонених.

"Чого не треба робити родичам? Не треба називати конкретних прізвищ. Не треба запускати флешмоби по конкретних особах. Як тільки таке робиться, як тільки одна людина стає занадто відомою, ми бачимо, що росіяни це все ж відслідковують. І тоді вони вимагають абсолютно інших умов звільнення такої людини. Тому такого не треба робити", - нагадав Лубінець.