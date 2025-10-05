Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня

Таку реакцію висловив президент України у своєму зверненні після масштабного удару окупантів по цивільній інфраструктурі.

За його словами, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається.

"На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", - сказав він.

Президент наголосив на важливості підсилення санкцій партнерів проти Росії в контексті зупинки схем постачання критичних компонентів для їхніх ракет та дронів. Деякі країни, як каже Володимир Зеленський, "досі начебто не знають як це зробити".

"Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті «Кинджал» міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", - вважає глава держави.

Він очікує рішень, зокрема, після зустрічі санкційних координаторів "Групи семи" наступного тижня.

"Всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення. Ми готуємо й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час", - розповів Зеленський.

У суботу ввечері, 4 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Велика кількість ударів сталися вже зранку 5 жовтня. Унаслідок атаки на Запоріжжя загинула жінка, ще 9 людей поранені, серед них підліток. У Львові знеструмлення та пожежі, загинуло 4 людини.

