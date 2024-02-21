Оборонна промисловість і джерела доходів для економіки РФ: Білий дім про великий пакет санкцій проти Росії
У Білому домі заявили, що планують запровадити великий пакет санкцій проти РФ наприкінці цього тижня. Він включатиме, зокрема й оборонну промисловість і джерела доходів для економіки РФ
Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
"Ми плануємо запровадити пакет санкцій наприкінці цього тижня, що, очевидно, буде наслідком трагічної смерті Олексія Навального. Цей пакет санкцій також з'явиться напередодні дворічної річниці війни РФ проти України", - сказав Салліван.
За його словами, це буде великий пакет, який охоплюватиме низку різних елементів російської оборонно-промислової бази та джерел доходів для російської економіки, які живлять військову машину РФ, російську агресію й репресії.
"Тому ми віримо, що це матиме вплив", - додав радник Білого дому.
Він зауважив, що це пакет доповнює значну систему санкцій, над створенням якої США працювали з союзниками та партнерами протягом останніх двох років.
- На думку заступника міністра закордонних справ Литви Сімонаса Шатунаса, Європейський Союз вже зараз має готувати 14-й пакет санкцій проти РФ, який міститиме обмеження щодо російської ядерної енергетики, зокрема - держкорпорації "Росатом".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.8
- EUR Купівля 41.14Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе