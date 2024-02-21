Оборонна промисловість і джерела доходів для економіки РФ: Білий дім про великий пакет санкцій проти Росії

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми плануємо запровадити пакет санкцій наприкінці цього тижня, що, очевидно, буде наслідком трагічної смерті Олексія Навального. Цей пакет санкцій також з'явиться напередодні дворічної річниці війни РФ проти України", - сказав Салліван.

За його словами, це буде великий пакет, який охоплюватиме низку різних елементів російської оборонно-промислової бази та джерел доходів для російської економіки, які живлять військову машину РФ, російську агресію й репресії.

"Тому ми віримо, що це матиме вплив", - додав радник Білого дому.

Він зауважив, що це пакет доповнює значну систему санкцій, над створенням якої США працювали з союзниками та партнерами протягом останніх двох років.