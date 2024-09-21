Обстріл автомобілів Червоного Хреста на Донеччині: правоохоронці довели причетність РФ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що армія РФ атакувала автомобілі Червоного Хреста артилерійськими снарядами калібру 152-мм та ударним російським безпілотником "Ланцет".

"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БПЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал МКЧХ", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі тимчасово окупованого селища Ягідне Бахмутського району.

На цій території у веденні бойових дій беруть участь 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади. Ці підрозділи мають на озброєнні артсистеми для ведення вогню снарядами 152 мм та "Ланцет", кажуть в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці розслідують цю справу як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України.

З метою недопущення таких випадків надалі, Рада оборони Донеччини 18 вересня заборонила переміщення благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА.

Про атаку на місію Червоного Хреста 12 вересня

Російські окупанти в четвер, 12 вересня, обстріляли автомобілі МКЧХ у селі Віролюбівка на Донеччині.

Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег отримали осколкові поранення й мінно-вибухові травми. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані.

"Співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту з метою видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу", - повідомляли в Офісі генпрокурора.