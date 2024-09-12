На Донеччині внаслідок ворожих атак загинули 4 людини, серед них працівники МКЧХ

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Через російський артилерійський обстріл по селу Віролюбівка на Донеччині загинули три штатні працівники МКЧХ, ще двоє отримали поранення.

За словами Лубінця, під час атаки працівники Червоного Хреста перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

Фото: Дмитро Лубінець

"Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ - мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ", - наголосив Лубінець.

Він також закликав МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.

Раніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що осіяни атакували Віролюбівку в Костянтинівській громаді, у результаті чого три людини загинули та дві зазнали поранень.

"Село потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вранці. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди. Знищено вантажівку з гуманітарною допомогою і легковий автомобіль", - написав Філашкін.

Крім того, окупанти атакували приватний сектор Костянтинівки - там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередачі.

Також о 13:14 очільник ОВА інформував, що в Красноярському Добропільської громади один зі снарядів влучив у приватний будинок, де загинула 81-річна жінка. Крім того, поранення отримали четверо членів її сім'ї від 21 до 58 років.

Філашкін зазначив, що в селищі пошкоджено 6 будинків і лінія електропередачі. Також він додав, що дві людини поранено в Костянтинівці, де пошкоджено 7 будинків, лінія електропередачі, газогін і автомобіль.