Обстріл пекарні в Лисичанську: псевдовлада підтвердила смерть так званого міністра "ЛНР" Потелещенка

Про це повідомив голова самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Серед загиблих унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську минулої суботи міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко", - написав ватажок терористичного угруповання.

Відомо, що Потелещенко був у лавах так званої народної міліції, після чого працював у міністерстві надзвичайних ситуацій "ЛНР". Також він очолював Лисичанський державний пожежно-рятувальний загін.