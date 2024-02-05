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Обстріл пекарні в Лисичанську: псевдовлада підтвердила смерть так званого міністра "ЛНР" Потелещенка

5 лютого, 2024 понедiлок
12:54
Війна з Росією Алексей Потелещенко

Окупаційна влада підтвердила смерть так званого міністра з надзвичайних ситуацій "ЛНР", полковника Олексія Потелещенка внаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську 3 лютого

Про це повідомив голова самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Серед загиблих унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську минулої суботи міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко", - написав ватажок терористичного угруповання.

Відомо, що Потелещенко був у лавах так званої народної міліції, після чого працював у міністерстві надзвичайних ситуацій "ЛНР". Також він очолював Лисичанський державний пожежно-рятувальний загін. 

  • Росіяни 3 лютого заявили про обстріл з нібито боку ЗСУ пекарні в тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області. Ворог стверджує, що загинули 28 людей.
Теги:
Україна
Росія
Луганщина
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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