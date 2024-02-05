Обстріл пекарні в Лисичанську: псевдовлада підтвердила смерть так званого міністра "ЛНР" Потелещенка
Окупаційна влада підтвердила смерть так званого міністра з надзвичайних ситуацій "ЛНР", полковника Олексія Потелещенка внаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську 3 лютого
Про це повідомив голова самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник.
"Серед загиблих унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську минулої суботи міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко", - написав ватажок терористичного угруповання.
Відомо, що Потелещенко був у лавах так званої народної міліції, після чого працював у міністерстві надзвичайних ситуацій "ЛНР". Також він очолював Лисичанський державний пожежно-рятувальний загін.
- Росіяни 3 лютого заявили про обстріл з нібито боку ЗСУ пекарні в тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області. Ворог стверджує, що загинули 28 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе