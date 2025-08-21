Обстріли Донеччини посилюються, багато доріг укривають антидроновими сітками, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков

Про це розповів головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков в етері Еспресо.

"Загалом обстріли на Донеччині посилюються. Це стосується і Костянтинівки, яка вже оточена з трьох боків. Це вже почало стосуватися Добропілля, яке є таким логістичним хабом для Покровська і далі до Краматорської агломерації. На фронті ситуація ускладнилася тим, що росіяни вийшли до міст Родинське і Білицьке, куди витягнувся язик фронту від Добропілля. Там після перерізання траси Мирноград - Костянтинівка, оця дорога з Добропілля на Краматорськ була основною для постачання військ, для подорожей цивільних, для евакуації. Зараз вона вже не використовується, вона перерізана ударними дронами. Ще з того, що помітно відбувається, багато доріг укривають антидроновими сітками. Ці роботи тривають, але от я був декілька тижнів у відпустці, повернувся на Донбас і якось помітно ці роботи посилилися", - розповів він.

Андрій Крамченков зауважив, що якщо раніше ці антидронові тунелі були до лінії фронту, то зараз їх уже можна побачити навіть у Краматорську, який відносно далеко.

Що стосується обстрілів, то росіяни стали частіше діставати до Добропілля.

"Постійно під ударами Костянтинівка, дістають уже ударними дронами до Дружківки та перерізають, намагаються перерізати логістику Дружківки на південь на Костянтинівку. Ми були в Дружківській громаді в селі Райське, там росіяни розтрощили авіабомбами просто село. Там цивільні хати, які люди використовують як дачі. Тобто люди, які живуть в місті Дружківці, в цьому Райському в них такі типу як дачі. І на них скинули декілька "шахедів" і три, здається, авіабомби ФАБ-250. Тому причина цього мені невідома. Що стосується евакуації, то зараз ускладнилася вона тим, що почали евакуюватися прифронтові села Дніпропетровщини. І такий транзитний хаб, який був у Павлограді, переповнений, то влада була вимушена відкрити два додаткових, один в Лозовій в Харківській області. Тобто відкрили два додаткових транзитних шелтери для переселенців, для того, щоб вони могли буквально там перші ночі переночувати перед тим, як поїхати кудись далі вглиб України або за кордон", - додав головний редактор "Суспільне. Донбас".