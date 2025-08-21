Росіяни просунулись у Дніпропетровській і Донецькій областях, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

На Донеччині російські окупанти мають успіхи поблизу Торського (Лиманський напрямок) та Вільного Поля (Новопавлівський напрямок).

Також відомо про просування ворога біля Маліївки, Філії і Запорізького Дніпропетровської області.

Добропільський напрямок

Як повідомляє Генштаб, на Добропільському напрямку Сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів.

За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

За три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38).

Знищено та пошкоджено: 3 танки (загалом – 12), 3 бойові броньовані машини (9), 24 одиниці авто- й мототехніки (124), 12 гармат (30), 35 БпЛА різних типів (126).