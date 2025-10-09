"Очікуємо, що темпи ворога, принаймні до кінця осені, будуть незмінні": заступник командира 3-ї ОШБр Фокін з Харківського напрямку

Про це розповів заступник командира 3-ї ОШБр, начальник логістики, майор Володимир Фокін в етері Еспресо.

"Якщо говорити про північний фланг 3-ї Окремої штурмової бригади, то там ворог вже досить давно вийшов на лівий берег річки Оскіл, закріпився і утримує там оборону, що значно погіршує наші можливості логістичні. Якщо ми говоримо про правий фланг, відповідно, південну частину смуги відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади, то там ворог основні свої зусилля зосередив на напрямку Карпівка, Дробишеве та Шандриголово, відповідно. Ворог перекидає резерви, ворог підсилюється, на напрямках основного свого удару він застосовує додаткові полки, додаткові бригади. Також слід зазначити, що ворог дуже активно насичує саме ділянки, напрямки свого основного удару головного додатковими розрахунками БПЛА різної кількості, з різним функціоналом. Це БПЛА, які застосовується для логістики, і ударні БПЛА, це типу FPV, Mavic зі скидами, ударні крила, які працюють на більшу дистанцію", - розповів він.

Володимир Фокін зауважив, що на напрямку 3-ї Окремої штурмової бригади ворог також намагається підсилювати свої підрозділи. Застосовує для цього резерви у вигляді особового складу, який тільки що був мобілізований.

"Або виявив бажання під тиском підписати контракт зі збройними силами Російської Федерації, а також додатково перекидає інші підрозділи. На мою думку, як я казав раніше, основні зусилля ворог зараз направлені на Карпівка, Дробишеве та Шандриголово. Ворог намагається зайти все ж таки в Святогірську агломерацію, там великий лісовий масив, з якою його потім буде вибити набагато складніше. Плюс додатково це зменшить відстань до траси основної такої логістичної артерії Харків-Ізюм-Слов'янськ-Краматорськ. Ми вже знаємо, що туди подекуди долітають FPV ворога, роблять FPV-засітки, що також погіршує нашу логістику і можливості для того, щоб забезпечувати підрозділи Збройних сил України", - розповів він.

Заступник командира 3-ї ОШБр зазначив, що військові не очікують, що темпи ворога зміняться, принаймні до кінця осені.

"Тому, я думаю, що осінню кампанію, як було сказано раніше, ворог проводив літню свою компанію наступальну. Зараз ми бачимо тільки збільшення: збільшення кількості ударів, збільшення кількості ударів, як і різних типів БПЛА, так і роботи авіації, ФАБи різного розміру, відповідно збільшується інтенсивність роботи артилерія ворога і збільшується кількість особового складу, який застосовується для проведення штурмових дій. Тому ми очікуємо, що темпи ворога, принаймні до кінця осені, будуть незмінні. Також слід зазначити, що в смузі відповідальності Третього армійського корпусу, яка на даний момент складає приблизно в районі 150 кілометрів. Інтенсивність в порівнянні з усією лінією бойового зіткнення, з усією лінією фронту, ми зараз на другому місці наша смуга відповідальності по інтенсивності ворога знаходиться", - додав Володимир Фокін.