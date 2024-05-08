Очільник Донецької ОВА Філашкін розповів, скільки мешканців залишаються у Часовому Яру

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що доставка гуманітарної допомоги в місто ускладнюється через постійні обстріли росіян.

"Місто Часів Яр майже зруйноване повністю. На жаль, залишається 679 людей, які не хочуть виїздити. З кожним днем все складніше і складніше ввозити гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю", - розповів Філашкін.

Також очільник ОВА зауважив, що рятувальники, підрозділи поліції та міжнародні партнери можуть завезти гуманітарну й медичну допомогу мешканцям або вранці, або пізно ввечері.

"У Красногорівській громаді залишилося близько тисячі людей, які не мають особливого бажання виїхати, але дітей з лінії фронту ми вивезли усіх", - додав Філашкін.