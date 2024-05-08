Очільник Донецької ОВА Філашкін розповів, скільки мешканців залишаються у Часовому Яру
У Часовому Яру на Донеччині залишаються 679 мешканців, які відмовляються покинути місто
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.
Він підкреслив, що доставка гуманітарної допомоги в місто ускладнюється через постійні обстріли росіян.
"Місто Часів Яр майже зруйноване повністю. На жаль, залишається 679 людей, які не хочуть виїздити. З кожним днем все складніше і складніше ввозити гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю", - розповів Філашкін.
Також очільник ОВА зауважив, що рятувальники, підрозділи поліції та міжнародні партнери можуть завезти гуманітарну й медичну допомогу мешканцям або вранці, або пізно ввечері.
"У Красногорівській громаді залишилося близько тисячі людей, які не мають особливого бажання виїхати, але дітей з лінії фронту ми вивезли усіх", - додав Філашкін.
- 7 травня начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що в місті залишається 680 цивільних осіб. За його словами, поки що залишається можливість евакуюватись із Часового Яру.
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