Цивільні громадяни ще мають можливість виїхати з Часового Яру, - начальник міської ВА Чаус

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Окупантів на території громади сьогодні немає. Втім, цивільні громадяни ще залишаються в місті. Зокрема, 680 осіб залишаються на території Часовоярської громади. Часто люди відмовляються виїжджати, аргументуючи це тим, що не хочуть покидати власний дім. І переважно це люди похилого віку", - розповів Чаус

За словами Чауса, поки що залишається можливість евакуюватись із Часового Яру.

"Сьогодні ще зберігається можливість виїхати з Часового Яру. Також ми постійно їздимо до міста з гуманітарною допомогою. Тому для цивільних громадян ще залишається можливість евакуюватись", - додав він.