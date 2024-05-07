Цивільні громадяни ще мають можливість виїхати з Часового Яру, - начальник міської ВА Чаус
Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що в місті залишається 680 цивільних осіб
Про це він заявив в етері Еспресо.
"Окупантів на території громади сьогодні немає. Втім, цивільні громадяни ще залишаються в місті. Зокрема, 680 осіб залишаються на території Часовоярської громади. Часто люди відмовляються виїжджати, аргументуючи це тим, що не хочуть покидати власний дім. І переважно це люди похилого віку", - розповів Чаус
За словами Чауса, поки що залишається можливість евакуюватись із Часового Яру.
"Сьогодні ще зберігається можливість виїхати з Часового Яру. Також ми постійно їздимо до міста з гуманітарною допомогою. Тому для цивільних громадян ще залишається можливість евакуюватись", - додав він.
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