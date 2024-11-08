Очільник МВС Клименко назвав кількість поліцейських, які беруть участь у бойових діях
До виконання бойових завдань на фронті залучено 10% особового складу Національної поліції
Про це очільник МВС України Ігор Клименко сказав "Суспільному".
Ще 25% поліцейських несуть службу в тих регіонах, де тривають бойові дії, а саме в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській і Сумській областях.
Окрім того, за словами міністра, стрілецькі підрозділи Нацполіції залучають до виконання різних завдань в інтересах Сил оборони.
"Також є підрозділи поліції, які разом із прикордонниками служать на кордоні з Республікою Білорусь. Й загалом на сьогодні одночасно залучені до виконання невластивих функцій поліції близько 40-45% особового складу, тому що частину правоохоронців, які перебувають у тилових областях, також на ротаційній основі періодично залучають до виконання бойових завдань, включно з розмінуванням територій", — сказав Клименко.ʼ
- 1 листопада Клименко казав, що в Національній поліції докладно перевірили працівників, "жодного в погонах з інвалідністю немає".
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