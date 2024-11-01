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Жодного працівника Нацполіції в погонах з інвалідністю немає, – очільник МВС Клименко

Олена Будько
1 листопада, 2024 п'ятниця
12:30
Суспільство Ігор Клименко

У Національній поліції докладно перевірили працівників, "жодного в погонах з інвалідністю немає"

Зміст

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Що стосується працівників Національної поліції, хочу вам заявити: жодного працівника Національної поліції в погонах з інвалідністю немає. Я вам відповідально про це заявляю. Це все не нісенітниці, якщо нас у цьому звинувачують. Ми перевірили доволі докладно це", – сказав він. 

Клименко додав, що всі факти щодо надання інвалідності рядовим працівникам у силових відомствах також зараз перевіряють. 

"І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, всі пройдуть повторну ВЛК, ну і, відповідно, МСЕК, – наголосив міністр. – Викликайте до себе на комітет міністра, або заступника міністра, або голову Національної поліції, який відповідає за цю роботу. І ми з задоволенням через кілька тижнів доведемо всю інформацію, яку ми до того часу встановимо".

Він зазначив, що зараз також триває перевірка Пенсійних фондів, куди перейшли підрозділи, які можуть клопотати про інвалідність.

  • У Державній податковій службі провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися
Теги:
Новини
Кабмін
ВРУ
поліція
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