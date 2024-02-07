Очільник центру кібероборони НАТО порівняв вторгнення РФ в Україну з нападом хулігана
Директор Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) Март Ноорма порівняв російського президента Володимира Путіна з вуличним хуліганом, який напав на Україну
Про це він заявив під час виступу на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки, пише LIGA.net.
"Якщо хуліган підходить до вас на вулиці і нападає, то не питає "Чи можу я напасти на тебе?"... Все залежить від того, наскільки добре ви підготовлені до зустрічі з цим хуліганом. Але чи не краще було б мати 20 друзів, вишикуваних за вашою спиною та надсилаючих чіткі повідомлення хулігану. У кіберстійкості – все те саме. Одна річ - це розвинути власну національну кіберстійкість, але її потрібно посилювати шляхом постійної співпраці з однодумцями, з демократичними націями вільного світу", - зазначив Ноорма.
Він додав, що НАТО не можемо дозволити перемогти Росії над Україною. Ключем до перемоги у цій війні та уникнення майбутніх війн директор CCDCOE назвав стримування.
"Будучи, можливо, політично некоректним, я б сказав, що стримування в цьому випадку повністю провалилося. Нам не вдалося стримати президента Путіна, тому що я справді вірю, що якби він знав, наскільки стійка Україна, він би ніколи не наважився піти на цю авантюру", - додав Ноорма.
На його думку, Путін вважав, що ця співпраця та підтримка лише на папері, і ніхто не підтримає Україну.
Спікер наголосив, що НАТО "щодня співпрацює" з Україною шляхом обміну інформацією, а також через реальну співпрацю в кібермісіях.
- Нагадаємо, у травні 2023 року Україна приєдналася до об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.
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