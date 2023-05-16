Україна приєдналася до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО
У вівторок, 16 травня, Україна приєдналася до об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО
Про це йдеться у twitter установи.
Зазначається, що сьогодні у штаб-квартирі організації підняли український прапор.
"Сьогодні в штаб-квартирі Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО у Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання України до установи", - йдеться у повідомленні.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить сенсу обговорювати, коли і як Україна приєднається до Альянсу, доки вона не переможе у війні з Росією.
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