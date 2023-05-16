Україна приєдналася до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО

Про це йдеться у twitter установи.

Зазначається, що сьогодні у штаб-квартирі організації підняли український прапор.

"Сьогодні в штаб-квартирі Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО у Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання України до установи", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО - це підрозділ НАТО, що забезпечує боротьбу з кібератаками, кіберзахист інформаційних систем та навчання й підготовку фахівців з кіберзахисту.