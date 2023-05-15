Про це повідомляє The Guardian.

За словами Столтенберга, немає сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу, доки вона не переможе у війні.

"Лише тоді, коли Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як вона може стати членом Альянсу", - сказав Столтенберг на саміті демократії в Копенгагені (Данія).

Він також наголосив, що Україна має право сама обирати свій шлях.

"Не Москва вирішує, що може робити Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство і, звісно, двері Альянсу залишаються відкритими", - запевнив Столтенберг.

Допоки ж генсек НАТО закликав розробити багаторічну програму щодо інтеграції України.

"Ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів до стандартних доктрин і обладнання НАТО, а також стати повністю сумісною з НАТО. І, звичайно, це також допоможе Україні рухатися до членства", - переконаний Столтенберг.