Окупанти атакували Краматорськ трьома керованими авіабомбами: поранено людину
Російська окупаційна армія 2 жовтня атакувала Краматорськ Донецької області, внаслідок чого численні осколкові поранення дістав 54-річний чоловік
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Згідно з повідомленням, росіяни вдарили по місту трьома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СН. На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.
"Обстріл стався сьогодні близько 11:00. Внаслідок ворожої атаки численні осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано", - поінформували правоохоронці.
У пресслужбі зазначили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено гаражі та автомобіль.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- Унаслідок обстрілу Краматорська 25 вересня загинули 2 людини, серед 19 поранених було 4 дитини.
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