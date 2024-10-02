Окупанти атакували Краматорськ трьома керованими авіабомбами: поранено людину

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, росіяни вдарили по місту трьома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СН. На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.

"Обстріл стався сьогодні близько 11:00. Внаслідок ворожої атаки численні осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано", - поінформували правоохоронці.

У пресслужбі зазначили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено гаражі та автомобіль.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.