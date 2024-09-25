РФ ударила по центру Краматорська: загинули 2 людини, серед поранених троє дітей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. 2 людини загинули й щонайменше 12 поранено. Серед поранених — троє дітей", - написав він.

Перед цим чиновник написав про одного загиблого й щонайменше 15 поранених.

За його даними, росіяни поцілили в центр міста, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

На місці працюють органи влади й усі відповідальні служби, зазначив Філашкін.

"Це — черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць на Донеччині не залишилося", - написав очільник ОВА.