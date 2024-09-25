РФ ударила по центру Краматорська: загинули 2 людини, серед поранених троє дітей
Російська окупаційна армія 25 вересня вдарила по центру Краматорська Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини, понад 10 осіб дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. 2 людини загинули й щонайменше 12 поранено. Серед поранених — троє дітей", - написав він.
Перед цим чиновник написав про одного загиблого й щонайменше 15 поранених.
За його даними, росіяни поцілили в центр міста, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.
На місці працюють органи влади й усі відповідальні служби, зазначив Філашкін.
"Це — черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць на Донеччині не залишилося", - написав очільник ОВА.
- 23 вересня окупанти завдали ударів по місту Краматорськ і селу Шаховому Донецької області, внаслідок чого загинула жінка, ще десятеро людей дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.57
- Актуальне
- Важливе