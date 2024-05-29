Окупанти атакували Лиман на Донеччині: поранено 8 цивільних

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"29 травня 2024 року, близько 14:00, російська армія здійснила обстріл м. Лиман. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон із житловою забудовою. Внаслідок атаки ЗС РФ на прифронтове місто восьмеро громадян, які перебували в зоні влучання засобу ураження, дістали поранення та контузії. П’ятьом жінкам і трьом чоловікам віком від 18 до 69 років надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідство встановлює тип зброї, яку застосував ворог.

Також унаслідок удару було пошкоджено три двоповерхові будинки. Огляд місця події триває.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).