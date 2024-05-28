Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти вдарили КАБом по селищу на Донеччині: серед поранених дитина, пошкоджено сотню будинків

Окупанти вдарили КАБом по селищу на Донеччині: серед поранених дитина, пошкоджено сотню будинків

28 травня, 2024 вiвторок
16:07
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Донеччини

Російська окупаційна армія вдень 28 травня вдарила по Олексієво-Дружківці Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє цивільних

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що окупанти скинули на населений пункт півторатонну авіаційну бомбу.

"Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина — вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню", - написав чиновник.

За його даними, пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені.

"Триває ліквідація пожеж. Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали", - зазначив Філашкін.

Подолати наслідки обстрілу людям допомагатимуть благодійні фонди та міжнародні організації. Зокрема останні мають виділити постраждалим грошову допомогу.

  • Російська армія 26 травня атакувала щонайменше три населені пункти Донецької області. Унаслідок цього загинули три людини, ще дві дістали поранення.
Теги:
Новини
Україна
Донеччина
окупанти
Читайте також:
фейк
27 травня, 2024 понедiлок
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
Наталка Діденко
27 травня, 2024 понедiлок
Грозові дощі в деяких регіонах, вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 28 травня
Ракетний комплекс Нептун
27 травня, 2024 понедiлок
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.2
    Купівля 40.2
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
28 травня
17:13
криптовалюта
Вплив санкцій: деякі компанії РФ почали розраховуватися криптовалютою з китайськими клієнтами, - Bloomberg
17:09
Осінь, дощ
Грози, дощі та шквальний вітер: Наталка Діденко розповіла про погоду 29 травня
17:09
Жозеп Боррель
"За законами війни": Боррель висловився щодо ударів західною зброєю по території РФ
17:06
хабар, гроші, долари
"Українці" пропонують білорусам гроші за воєнну інформацію, - "Гаюн"
16:54
Данія
Парламент Данії відхилив пропозицію визнати Палестинську державу
16:51
Ексначальника Одеського ТЦК на виході із СІЗО затримали за новою підозрою
16:49
Ексклюзив
Загоризонтна РЛС "Воронеж М" в Орську
Стратегічні удари по іміджу і спроможностях РФ: авіаексперт про знищення станцій попередження про ракетний напад
16:47
електроенергія
Німеччина передала Україні партію обладнання для енергетиків
16:42
Енцо Мареска
"Челсі" Мудрика визначився з новим головним тренером, - інсайдер
16:42
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: підтверджено загибель 17 людей, аварійно-пошукові роботи тривають
16:32
Виправдовували злочини росіян у Бучі й поширювали кремлівські наративи: 5 років за ґратами отримали три зловмисники
16:26
електроенергія
Уряд визначив об'єкти, яким не вимикатимуть світло: перелік
16:12
Олександр Мартиненко
Помер засновник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
16:09
Ексклюзив
Влада "порізала" виплати майже всім категоріям внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
16:05
OPINION
Тарас Загородній
"Врятувати Росію", або Про "корейський сценарій" для України
15:57
новини Львівщини
У Росії "засудили" українця начебто за шпигунство
15:54
військовий квиток, мобілізація
Уряд працює над механізмом електронного бронювання військовозобов'язаних: що відомо
15:46
на фото: судно
Україна націоналізувала судно олігарха РФ Верховського вартістю понад 1 млрд грн
15:45
Оновлено
Збройні Сили України
На фронті найгарячіше на Покровському напрямку. На Куп'янському росіяни збільшили інтенсивність штурмів
15:41
винищувачі JAS 39 Gripen
Швеція призупинила план постачання винищувачів Gripen в Україну: причина
15:30
Вкрай складна комбінація: експерт з питань нацбезпеки про справу ДБР проти 28 командирів ЗСУ
15:26
Непокаране зло повертається
РФ планує відправити 12 тис. українських дітей з ТОТ Луганщини у пропагандистські табори на "перевиховання", - Спротив
15:20
Застосунок "Дія"
У Дії відновили роботу два сервіси для водіїв
15:09
окупанти, орки
Росіяни скорочують фінансування ТОТ і підвищують "податки" на захоплених територіях, - голова Запорізької ОВА
15:01
Російські військові
Росіяни активізували вербування африканських найманців для війни в Україні
14:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:43
Швейцарія
Швейцарія посилює заходи з висилки російських шпигунів перед Самітом миру
14:36
Посадовцю Одеського ТЦК, викритому на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах, обрали запобіжний захід
14:28
На польсько-білоруському кордоні іноземець поранив військового
14:22
Руслан Ареф'єв
СБУ повідомила про підозру голові російського банку Ареф'єву, який запроваджує "рубльову зону" на ТОТ
14:04
OPINION
Микола Савельєв
Дуче Путін! Світ втомився: до вас вже їдуть "хлопчики"!
13:57
Хотів побачитися з коханою: прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перепливти Дністер
13:48
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
"Це не повинно бути дискусією": у міноборони Нідерландів висловилися за право України бити по території РФ
13:34
Оновлено
F-16
Бельгія поставить Києву 30 винищувачів F-16 до 2028 року: використовувати їх Україна зможе лише на своїй території
13:30
Швеція
Швеція виділила понад 56 млн євро енергетичної допомоги Україні
13:23
На Донеччині затримали російську інформаторку, яка закликала вбивати українських полонених
13:16
Шмигаль у США
У Чехії анонсували візит Шмигаля до Праги
13:00
Хотіли викрасти 5,5 млн грн: поліція затримала двох чоловіків, які 6 травня підірвали банк у Чернігові
12:56
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Дискваліфікація Нідерландів на Євробаченні-2024: Йост Кляйн вимагає, щоб прокуратура Швеції допитала більше свідків
12:37
фейк
"РФ не хоче захоплювати Україну, а прагне знищити її військовий потенціал": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV