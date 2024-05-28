Окупанти вдарили КАБом по селищу на Донеччині: серед поранених дитина, пошкоджено сотню будинків
Російська окупаційна армія вдень 28 травня вдарила по Олексієво-Дружківці Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє цивільних
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що окупанти скинули на населений пункт півторатонну авіаційну бомбу.
"Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина — вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню", - написав чиновник.
За його даними, пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені.
"Триває ліквідація пожеж. Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали", - зазначив Філашкін.
Подолати наслідки обстрілу людям допомагатимуть благодійні фонди та міжнародні організації. Зокрема останні мають виділити постраждалим грошову допомогу.
- Російська армія 26 травня атакувала щонайменше три населені пункти Донецької області. Унаслідок цього загинули три людини, ще дві дістали поранення.
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