Окупанти вдарили КАБом по селищу на Донеччині: серед поранених дитина, пошкоджено сотню будинків

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що окупанти скинули на населений пункт півторатонну авіаційну бомбу.

"Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина — вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню", - написав чиновник.

За його даними, пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені.

"Триває ліквідація пожеж. Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали", - зазначив Філашкін.

Подолати наслідки обстрілу людям допомагатимуть благодійні фонди та міжнародні організації. Зокрема останні мають виділити постраждалим грошову допомогу.