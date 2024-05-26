Росія 26 травня вбила трьох жителів Донеччини, ще двоє - поранені

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що внаслідок обстрілу міста Сіверськ на подвір’ї власного будинку загинула 86-річна жінка.

Крім того, під приціл російської артилерії вкотре потрапило місто Часів Яр. Від отриманих травм загинув 42-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також дістала поранення спини 54-річна місцева жителька.

Також російські війська завдали удару по місту Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин 46 років, а 66-річного чоловіка поранено.