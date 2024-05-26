Росія 26 травня вбила трьох жителів Донеччини, ще двоє - поранені
Російська окупаційна армія 26 травня атакувала щонайменше три населені пункти Донецької області. Унаслідок цього загинули три людини, ще дві отримали поранення
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що внаслідок обстрілу міста Сіверськ на подвір’ї власного будинку загинула 86-річна жінка.
Крім того, під приціл російської артилерії вкотре потрапило місто Часів Яр. Від отриманих травм загинув 42-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також дістала поранення спини 54-річна місцева жителька.
Також російські війська завдали удару по місту Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин 46 років, а 66-річного чоловіка поранено.
- Того ж дня російська армія вдарила по Богуславці Ізюмського району, Вовчанську й селу Івашки Золочівської ОТГ. Унаслідок цього загинули двоє людей, дев'ятеро постраждали, серед яких - діти.
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