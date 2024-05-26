РФ обстріляла Ізюмський район Харківщини: є загиблий та двоє поранених, серед них дитина
У неділю, 26 травня, російська армія вдарила по Богуславці Ізюмського району, внаслідок чого загинула жінка, а двоє людей дістали поранення, серед них 9-річна дитина
Про це повідомив Харківської ОДА Олег Синєгубов.
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За його словами, одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них - хлопчик 9 років.
- У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни протягом дня завдають ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, є влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Вже на ранок 26 травня кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 12 людей. За даними прокуратури, 10 тіл наразі нерозпізнані. Травми отримали 43 людини.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська збирають нове угруповання біля кордону - за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.
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