Окупанти б'ють по Харкову
Російські окупанти в суботу, 17 лютого, завдають ударів по Харкову
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.
Водночас Повітряні сили заявляють про загрозу балістичного озброєння.
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- Того ж дня росіяни атакували об'єкт інфраструктури на околицях Запоріжжя, внаслідок чого без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків.
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