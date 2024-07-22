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Окупанти демонтують храм ПЦУ в Євпаторії

22 липня, 2024 понедiлок
19:19
Війна з Росією Євпаторія, демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України

Окупанти почали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної церкви України у тимчасово окупованій Євпаторії у Криму

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Про це повідомляє видання "Голос Криму".

Зокрема у виданні зазначають, що боротьба української церкви за храм розпочалася ще з початку окупації півострова. А за останні 5 років перейшла в судову площину.

Зазначається, що на парафію та Кримську Єпархію ПЦУ з 2019 року здійснювався постійний тиск щодо виконання рішення окупаційного суду, яким винесено заочне рішення про знесення храму. 

Так званий суд постановив, що демонтаж храму має здійснити сама ж громада цієї церкви. Але попри погрози парафіяни не виконували це рішення. 

"Окупаційна міська влада Євпаторії в чергове звернулася до "суду", де просила самостійно знести храм, адже парафіяни і Управління Кримської Єпархії ПЦУ не виконують це рішення. У заяві до "суду" місцеві чиновники ставлять питання про витрати з демонтажу, які мають бути стягнуті з парафіян", - йдеться у повідоменні. 

У суботу, 21 липня, окупанти самі почали демонтаж релігійної споруди. Джерела "Голосу Криму" повідомляють, що наразі з храму вже зняли купол та розібрали верхню частину церкви.

  • 17 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники демонтували пам’ятники "Жертвам сталінських репресій" та "Жертвам Голодомору".
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
ПЦУ
воєнні злочини Росії
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