Окупанти демонтують храм ПЦУ в Євпаторії

Про це повідомляє видання "Голос Криму".

Зокрема у виданні зазначають, що боротьба української церкви за храм розпочалася ще з початку окупації півострова. А за останні 5 років перейшла в судову площину.

Зазначається, що на парафію та Кримську Єпархію ПЦУ з 2019 року здійснювався постійний тиск щодо виконання рішення окупаційного суду, яким винесено заочне рішення про знесення храму.

Так званий суд постановив, що демонтаж храму має здійснити сама ж громада цієї церкви. Але попри погрози парафіяни не виконували це рішення.

"Окупаційна міська влада Євпаторії в чергове звернулася до "суду", де просила самостійно знести храм, адже парафіяни і Управління Кримської Єпархії ПЦУ не виконують це рішення. У заяві до "суду" місцеві чиновники ставлять питання про витрати з демонтажу, які мають бути стягнуті з парафіян", - йдеться у повідоменні.

У суботу, 21 липня, окупанти самі почали демонтаж релігійної споруди. Джерела "Голосу Криму" повідомляють, що наразі з храму вже зняли купол та розібрали верхню частину церкви.