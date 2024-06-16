Окупанти на Луганщині облаштували військовий полігон, - ОВА
Російські загарбники вирішили облаштувати новий військовий полігон на території тимчасово окупованої Луганській області
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що військовий полігон окупаційні війська вирішили створити на Біловодщині.
За даними ОВА, у місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу. Водночас місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій.
Довідка. Біловодськ - селище в Україні, адміністративний центр однойменної селищної громади Старобільського району Луганської області. Розташоване на річці Деркул. Окуповане Росією з лютого 2022 року.
- За даними аналітиків DeepState, 15 червня російський ворог відступив з деяких позицій у Серебрянському лісі та Кліщіївки.
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