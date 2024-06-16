Окупанти на Луганщині облаштували військовий полігон, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що військовий полігон окупаційні війська вирішили створити на Біловодщині.

За даними ОВА, у місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу. Водночас місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій.

Довідка. Біловодськ - селище в Україні, адміністративний центр однойменної селищної громади Старобільського району Луганської області. Розташоване на річці Деркул. Окуповане Росією з лютого 2022 року.