Окупанти на півдні щодня застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"
У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські загарбники щодня використовують боєприпаси з отруйними речовинами
Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
За його словами, на ділянці фронту, за яку відповідає "Таврія", використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань.
"І щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", - заявив Лиховій.
- Нещодавно повідомлялося, що з 15 лютого 2023 року по 24 липня 2024 року було зафіксовано 3570 випадків застосування противником боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини.
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