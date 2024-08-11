Окупанти на півдні щодня застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, на ділянці фронту, за яку відповідає "Таврія", використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань.

"І щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", - заявив Лиховій.