Окупанти намагаються виселити корінних жителів з ТОТ і завезти туди "правильних" росіян, - голова Херсонської облради

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Усі люди, які залишились на ТОТ, перебувають під постійним тиском. Кожен день люди, які живуть на тих територіях, наражаються на небезпеку. По-перше, це постійний терор. По-друге, навіть ті, хто прийняв російські паспорти або так зване громадянство РФ не захищені від цього терору. Майже щодня ми отримуємо інформацію про незаконні обшуки та затримання. Іноді доходить до абсурду: можуть затримати людей лише за те, що вони розмовляють українською, висуваючи їм звинувачення", - наголосив Самойленко.

За словами голови Херсонської обласної ради, окупанти вже дійшли до того, що українців притягують до відповідальності за те, що вони цю криваву і страшну війну називають війною.

"Також є дуже багато інформації про те, що росіяни намагаються будь-якими засобами виселити людей з цієї території, маю на увазі корінних мешканців Херсонської області. Вони залякуванням намагаються вивезти їх і планують завезти на їхнє місце "правильних" росіян, які, на їхню думку, складатимуть гідну основу для мешканців", - додав Самойленко.