Окупанти намагаються виселити корінних жителів з ТОТ і завезти туди "правильних" росіян, - голова Херсонської облради
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни притягують українців до відповідальності за те, що вони війну називають війною
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Усі люди, які залишились на ТОТ, перебувають під постійним тиском. Кожен день люди, які живуть на тих територіях, наражаються на небезпеку. По-перше, це постійний терор. По-друге, навіть ті, хто прийняв російські паспорти або так зване громадянство РФ не захищені від цього терору. Майже щодня ми отримуємо інформацію про незаконні обшуки та затримання. Іноді доходить до абсурду: можуть затримати людей лише за те, що вони розмовляють українською, висуваючи їм звинувачення", - наголосив Самойленко.
За словами голови Херсонської обласної ради, окупанти вже дійшли до того, що українців притягують до відповідальності за те, що вони цю криваву і страшну війну називають війною.
"Також є дуже багато інформації про те, що росіяни намагаються будь-якими засобами виселити людей з цієї території, маю на увазі корінних мешканців Херсонської області. Вони залякуванням намагаються вивезти їх і планують завезти на їхнє місце "правильних" росіян, які, на їхню думку, складатимуть гідну основу для мешканців", - додав Самойленко.
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