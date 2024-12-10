Окупанти намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ на Курахівській ТЕС, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Після захоплення Старих Тернів постало питання можливості охоплення позицій українських військ у районі Курахівської промзони, зокрема Курахівської ТЕС. Це становить серйозний виклик для українських захисників. Крім того, зафіксовано просування ворога в межах міської забудови, зокрема в районі багатоповерхівок. Окупанти намагаються максимально заблокувати підрозділи ЗСУ й унеможливити організацію довготривалої оборони на Курахівській ТЕС", - зауважив Снєгирьов.

За словами військового експерта, після захоплення населеного пункту Шевченка складається напружена ситуація. Зокрема, існує загроза флангового охоплення позицій ЗСУ та подальшого виходу загонів російських окупаційних військ на трасу Павлоград – Покровськ, яка є основною логістичною артерією Сил оборони України. Таким чином, ситуація на Курахівсько-Покровському напрямку розвивається досить динамічно.

"З позитивного можна зазначити, що окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ у так званій промзоні. Наразі ворог не має виходу з промзони, і це є однією з найбільших їхніх загроз, оскільки бої в промисловій зоні традиційно завдають окупантам значних втрат", - наголосив Снєгирьов.