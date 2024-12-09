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З початку доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення: ворог найактивніше атакує на Покровському напрямку

Ксенія Золотова
9 грудня, 2024 понедiлок
16:25
Війна з Росією війна з Росією

Від початку доби 9 грудня на російсько-українському фронті сталося 102 бойових зіткнення. Найбільше окупаційні війська атакують позиції Сил оборони на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Від початку доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. 

"Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян", - зазначили у відомстві, додавши, що протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по Відродженівському Харківської області.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбито, триває бій.  

На Лиманському напрямку відбулося десять бойових зіткнень поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.  

На Торецькому напрямку загарбники шість разів атакували в районах Торецька та Неліпівки. Чотири атаки успішно відбито нашими захисниками, тривають два боєзіткнення.  

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка українські підрозділи відбили 24 атаки.  

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового відбито 16 штурмів, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого, на даний час точиться п’ять боїв. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Константинополю.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Курщині українські захисники відбивають шість атак загарбників, всього ж на даний час вже зафіксовано дев’ять боєзіткнень.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - запевнили в Генштабі.

  • Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017), зазначив, що українські оборонці біля Курахового тримають вузьку ділянку фронту, яка щільно прострілюється ворогом. Відстань від передових загонів армії РФ до траси, яка проходить через Курахове та з'єднує Запоріжжя з Донецьком, складає приблизно 1,5 км.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курахове
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