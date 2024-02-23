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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Окупанти навіть після захоплення Авдіївки бояться пересуватися містом, - Згурець

23 лютого, 2024 п'ятниця
11:48
Війна з Росією Авдіївка

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що українські оператори БПЛА продовжують активне стеження за російськими військовими в Авдіївці

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти бояться пересуватися по Авдіївці тому, що українські оператори БПЛА продовжують активне стеження за російськими військовими, які проводять там так звані стабілізаційні заходи. Наразі ситуація для росіян в цій ділянці є доволі складною. Хоча ми розуміємо, що ворог намагається тиснути й далі на нашу лінію оборони навколо Авдіївки. Противник дійсно вивільнив частину своїх сил, але дії під Іванівським та інших напрямках, при достатній кількості сил і засобів з нашого боку, завдають значних втрат противнику. Треба розуміти, що подальші бойові дії будуть достатньо непростими", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що ділянка навколо Мар'їнки є найскладнішою. Там відбулася 44 боєзіткнення, і це пікова кількість за певний проміжок часу.

"Ворог б'є керованими авіаційними бомбами по Кураховому. Це свідчить про те, що ворог намагається масштабувати свою тактику - знищення населеного пункту, а потім просування", - наголосив Згурець.

  • Речник Нацгвардії України Руслан Музичук повідомив, що ворог активно здійснює спроби штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони відбили атаки ворога на 8 напрямках та знищили тисячу окупантів.


 

Теги:
Новини
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Авдіївка
Військові новини
втрати окупантів
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