Окупанти навіть після захоплення Авдіївки бояться пересуватися містом, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти бояться пересуватися по Авдіївці тому, що українські оператори БПЛА продовжують активне стеження за російськими військовими, які проводять там так звані стабілізаційні заходи. Наразі ситуація для росіян в цій ділянці є доволі складною. Хоча ми розуміємо, що ворог намагається тиснути й далі на нашу лінію оборони навколо Авдіївки. Противник дійсно вивільнив частину своїх сил, але дії під Іванівським та інших напрямках, при достатній кількості сил і засобів з нашого боку, завдають значних втрат противнику. Треба розуміти, що подальші бойові дії будуть достатньо непростими", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що ділянка навколо Мар'їнки є найскладнішою. Там відбулася 44 боєзіткнення, і це пікова кількість за певний проміжок часу.

"Ворог б'є керованими авіаційними бомбами по Кураховому. Це свідчить про те, що ворог намагається масштабувати свою тактику - знищення населеного пункту, а потім просування", - наголосив Згурець.

Речник Нацгвардії України Руслан Музичук повідомив, що ворог активно здійснює спроби штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони відбили атаки ворога на 8 напрямках та знищили тисячу окупантів.



