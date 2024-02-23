Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 23 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 408 240 (+1000)

танків ‒ 6526 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 12 410 (+37)

артилерійських систем – 9916 (+49)

РСЗВ – 999 (+2)

засобів ППО ‒ 682 (+2)

літаків – 339 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32)

крилатих ракет ‒ 1903 (+0)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 960 (+36)

спеціальної техніки ‒ 1575 (+9)

Зведення Генштабу: РФ намагалася 43 рази пробити оборону ЗСУ на Мар'їнському напрямку, на фронті - 101 боєзіткнення

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 5 спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Армія РФ завдала 3 ракетних та 83 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БПЛА було знищено.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили логістичний хаб та 2 засоби протиповітряної оборони ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БПЛА противника.