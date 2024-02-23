На Авдіївському напрямку ворог перегруповується після значних втрат, - речник Нацгвардії України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог досить активно здійснює спроби штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Мар'їнському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках, їх було понад 101. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог проводить перегрупування після тих втрат, яких він зазнав під час наступів на Авдіївку. Тут досить активно відновилося застосування ворогом авіації. На східних напрямках ворог завдав 97 ударів по позиціях наших військових", - зазначив Музичук.

Речник Нацгвардії України також додав, що на південних напрямках, де підрозділи Нацгвардії виконують завдання, ворог активно використовує FPV-дрони. Ворог завдав 119 ударів по позиціях українських захисників. Гвардійці утримують свої позиції.