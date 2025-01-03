Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: поранено чоловіка

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Він наголосив, що російські окупанти продовжують терор цивільного населення Харківщини.

Близько 09:00 ворог обстріляв селище Козача Лопань, внаслідок чого поранення отримав 40-річний чоловік. Він госпіталізований.

За попередньою інформацією росіяни обстріляли Козачу Лопань з танка.

За даними голови МВА, 40-річний місцевий мешканець у цей час знаходився на власному подвір'ї та отримав легкі уламкові поранення у передпліччя. Медики швидкої допомоги госпіталізували його до лікарні. Загрози життю чоловіка немає.