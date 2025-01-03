Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: поранено чоловіка
У п'ятницю, 3 січня, російська армія вдарила по прикордонному селищу Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району, внаслідок чого поранення отримав 40-річний чоловік
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
Він наголосив, що російські окупанти продовжують терор цивільного населення Харківщини.
Близько 09:00 ворог обстріляв селище Козача Лопань, внаслідок чого поранення отримав 40-річний чоловік. Він госпіталізований.
За попередньою інформацією росіяни обстріляли Козачу Лопань з танка.
За даними голови МВА, 40-річний місцевий мешканець у цей час знаходився на власному подвір'ї та отримав легкі уламкові поранення у передпліччя. Медики швидкої допомоги госпіталізували його до лікарні. Загрози життю чоловіка немає.
- Російська окупаційна армія у четвер, 2 січня, обстріляла маршрутне таксі у Херсоні, внаслідок чого постраждали п’ять людей.
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