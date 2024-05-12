Окупанти обстріляли Запорізьку область 542 рази за добу - депутатка райради Сисоєва
Депутатка Запорізької районної ради Аліна Сисоєва повідомила, що за добу окупанти значно посилили обстріли області
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Окупанти значно збільшили обстріли Запорізької області. Зокрема, відбулося 542 обстріли за добу нашої області. Це за останній час найбільша цифра. На щастя, постраждалих та загиблих не було. В самому Запоріжжі було тихо. Вночі моніторингові канали не повідомляли про рух БПЛА та ракет. Тому в самому обласному центрі було тихо", - розповіла Сисоєва.
Депутатка також повідомила, що окупанти продовжують спроби проводити наступальні дії в бік Роботиного.
"Що стосується ситуації на фронті, то там нам повідомляють, що окупанти продовжують спроби наступати в бік Роботиного. Сьогодні нам повідомили, що вони вже двічі намагались атакувати наші позиції. Наші військові відбили ці атаки", - додала вона.
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