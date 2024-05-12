Окупанти обстріляли Запорізьку область 542 рази за добу - депутатка райради Сисоєва

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Окупанти значно збільшили обстріли Запорізької області. Зокрема, відбулося 542 обстріли за добу нашої області. Це за останній час найбільша цифра. На щастя, постраждалих та загиблих не було. В самому Запоріжжі було тихо. Вночі моніторингові канали не повідомляли про рух БПЛА та ракет. Тому в самому обласному центрі було тихо", - розповіла Сисоєва.



Депутатка також повідомила, що окупанти продовжують спроби проводити наступальні дії в бік Роботиного.



"Що стосується ситуації на фронті, то там нам повідомляють, що окупанти продовжують спроби наступати в бік Роботиного. Сьогодні нам повідомили, що вони вже двічі намагались атакувати наші позиції. Наші військові відбили ці атаки", - додала вона.

11 травня український партизанський рух "С.Р.О.К." повідомив, що російська окупаційна армія посилено зміцнює третю лінію оборони біля тимчасово захопленого Токмака Запорізької області