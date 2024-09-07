Окупанти припинили завозити питну воду у Лисичанськ, де третій рік відсутнє централізоване водопостачання, - Луганська ОВА

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти у Лисичанську вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок справа не просувається.

За словами Лисогора, до цього для місцевих жителів загарбники організовували підвезення води, щоправда, на нерегулярній основі. Проте останнім часом надані росіянами водовози з міста зникли.

"Ця подія збіглася із заміною куратора із Татарстану, якому "підшефний" Лисичанськ", - підкреслив очільник ОВА.