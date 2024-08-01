У Лисичанську окупанти призупинили маршрутні автобуси, в містах на півдні області воду населенню дають кілька годин на добу, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Колаборанти роками мріяли про дешеві газ та пальне. У Лисичанську поплічники «руского миру" не розуміють, як в росії може статися дефіцит пального? А він є, і економити вирішили на так званій "ЛНР", - написав Лисогор.

Він розповів, що в місті відсутній інтернет та місцеве телебачення, і лише з надрукованих оголошень можна дізнатись, що "через відсутність пально-мастильних матеріалів з 1 серпня у Лисичанську вирішено призупинити обслуговування автобусних маршрутів".

Артем Лисогор зазначив, що складна ситуація і на півдні Луганщини у містах, які росіяни окупували 10 років тому.

"У Сорокиному, Суходольську та Молодогвардійську централізовано подають воду лише декілька годин на добу. Підвезення технічної води, яке інколи організовували, влітку відсутнє. Обсягу води, що дають, не вистачає на звичайні побутові потреби. Вихід – купувати за гроші у магазині. Абонплату при цьому не скасовують і не зменшують", - розповів голова ОВА.