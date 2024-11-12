Окупанти продовжують експортувати вугілля з ТОТ Луганщини попри санкції, - правозахисники
Російські загарбники, попри накладені санкції, продовжують експортувати до низки країн світу крадене на тимчасово окупованій Луганщині вугілля
Про це повідомила Східна правозахисна група з посиланням на звіти окупаційної митної служби РФ.
"Підприємства з окупованої Луганської області, попри накладені експортні обмеження, експортують видобуте вугілля до Туреччини, Індонезії, Єгипту, Алжиру та Узбекистану", – йдеться у повідомленні.
Крім того, Китай, Індія, Латвія і Туреччина виступають імпортерами обладнання, засобів наземного транспорту та їхніх частин, гуми, нетканих матеріалів, а також виробів з паперової маси.
Правозахисники зазначають, що вугілля в інші країни відправляють під іншими документами, тому країни-одержувачі можуть і не знати, де його видобували.
- Зокрема, минулого року до Туреччини було експортовано вугілля на щонайменше $14,3 млн, видобуте в тимчасово окупованих Росією районах України.
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