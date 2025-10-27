Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпровщині, - DeepState

Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпровщині, - DeepState

Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
11:50
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Станом на ранок понеділка, 27 жовтня, російська окупаційна армія мала територіальні успіхи в кількох населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей

Зміст

Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За даними мапи бойових дій, окупанти просунулися поблизу Одрадного та Злагоди в Донецькій області, а також у районі Вишневого на Дніпровщині.

Крім того, уточнено ситуацію в районі Никанорівки Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Одрадного, Вишневого та Злагоди. Уточнено ситуацію в Никанорівці". - йдеться у повідомленні.

фото: скриншот

фото: скриншот

фото: скриншот

  • Станом на п'ятницю, 24 жовтня, Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру на Добропільському напрямку у Донецькій області.
Новини
Україна
Росія
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Військові новини
