Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпровщині, - DeepState
Станом на ранок понеділка, 27 жовтня, російська окупаційна армія мала територіальні успіхи в кількох населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей
Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За даними мапи бойових дій, окупанти просунулися поблизу Одрадного та Злагоди в Донецькій області, а також у районі Вишневого на Дніпровщині.
Крім того, уточнено ситуацію в районі Никанорівки Донецької області.
"Ворог просунувся поблизу Одрадного, Вишневого та Злагоди. Уточнено ситуацію в Никанорівці". - йдеться у повідомленні.
фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот
- Станом на п'ятницю, 24 жовтня, Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру на Добропільському напрямку у Донецькій області.
