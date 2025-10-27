Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпровщині, - DeepState

Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За даними мапи бойових дій, окупанти просунулися поблизу Одрадного та Злагоди в Донецькій області, а також у районі Вишневого на Дніпровщині.

Крім того, уточнено ситуацію в районі Никанорівки Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Одрадного, Вишневого та Злагоди. Уточнено ситуацію в Никанорівці". - йдеться у повідомленні.

фото: скриншот

фото: скриншот

фото: скриншот