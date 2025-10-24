Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState
Станом на п'ятницю, 24 жовтня, Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру на Добропільському напрямку у Донецькій області
Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Крім того, ворог мав територіальні здобутки на Донеччині — поблизу Гродівки, Володимирівки, та на Запоріжжі — в районі Степногірська.
"Ворог просунувся поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська", - йдеться у повідомленні.
фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот
- Удень 24 жовтня російська армія вперше використала для атаки по Одеській області керовані авіабомби для ударів по цивільній інфраструктурі.
