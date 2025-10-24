Росіяни вперше використали КАБи по Одещині, – ОВА
Удень 24 жовтня російська армія вперше використала для атаки по Одеській області керовані авіабомби для ударів по цивільній інфраструктурі
Це підтвердив очільник ОВА Олег Кіпер.
"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини", – поінформував він.
Кіпер закликав мешканців регіону реагувати на повітряні тривоги, додавши, що удари КАБами "несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань".
Читайте також: Реактивні КАБи: чим небезпечна нова зброя росіян, яка б’є удвічі далі й потужніше
- Уночі проти вівторка 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники та керовані авіабомби. В Харкові 9 людей постраждали.
