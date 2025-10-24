Це підтвердив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини", – поінформував він.

Кіпер закликав мешканців регіону реагувати на повітряні тривоги, додавши, що удари КАБами "несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань".

