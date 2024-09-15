Окупанти просунулися біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія протягом минулої доби має просування біля 6 населених пунктів Донецької області
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Зазначається, що російський противник просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, а також у Спірному та Українську Донецької області.
"Уточнено ситуацію в Кремінному", - додали аналітики.
- Від початку доби на фронті між двома арміями відбулося 137 бойових зіткнень. Окупанти найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках.
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