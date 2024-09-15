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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти просунулися біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Окупанти просунулися біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Катерина Єсікова
15 вересня, 2024 неділя
23:51
Війна з Росією

Російська окупаційна армія протягом минулої доби має просування біля 6 населених пунктів Донецької області

Зміст

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що російський противник просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, а також у Спірному та Українську Донецької області.

"Уточнено ситуацію в Кремінному", - додали аналітики.

  • Від початку доби на фронті між двома арміями відбулося 137 бойових зіткнень. Окупанти найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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