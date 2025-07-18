Окупанти просунулися на Донеччині поблизу адмінкордону із Запорізькою областю, - DeepState
Російська армія станом на 18 липня просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, два з яких знаходяться поблизу адмінкордону із Запорізькою областю
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, ворог просунувся біля Воскресенки й Зеленого Гаю, що поблизу адмінкордону із Запорізькою областю.
Росіяни також мають просування в Яблунівці.
- У середу, 16 липня, російська окупаційна армія скинула авіабомбу на центр міста Добропілля, що в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинули 4 людини, 27 поранених.
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