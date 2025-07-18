Окупанти просунулися на Донеччині поблизу адмінкордону із Запорізькою областю, - DeepState

Читайте також:

Покровськ та Мирноград вже перебувають у напівоточенні, - генерал Романенко

Судячи з усього, росіяни укріплюються: Андрющенко про бетонний завод у Маріуполі та зміну риторики окупантів

Якщо системи ППО Patriot заберуть у Швейцарії для передачі Україні, то це найгірший сценарій для нас, - військовий експерт Киричевський