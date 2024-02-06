Окупанти скинули вибухівку біля гуманітарного штабу у Бериславі: поранена жінка
У вівторок, 6 лютого, російські окупанти атакували за допомогою безпілотника місто Берислав Херсонської області, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу міста.
Через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї - вибухова травма, поранення рук та ніг.
Потерпілу доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
- Напередодні вночі окупанти завдали ракетних ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області, унаслідок чого загинула двомісячна дитина, ще троє дорослих постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.06
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе