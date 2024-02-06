Окупанти скинули вибухівку біля гуманітарного штабу у Бериславі: поранена жінка

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що росіяни тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу міста.

Через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї - вибухова травма, поранення рук та ніг.

Потерпілу доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.