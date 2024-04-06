Окупанти у Криму планують призвати до лав армії РФ 15 тисяч жителів

Про це розповів голова правління Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ), голова управління зовнішніх зв’язків та правозахисної діяльності Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За його словами, з 20 квітня окупанти можуть оголосити або посилити часткову мобілізацію у Криму.

"Як нам попередньо надали інформацію, це залежатиме від того, як буде проходити призов до строкової служби. Чому такий зв’язок? Можливо, пов’язано якраз з тим, наскільки вони зможуть використати плановий призов, щоб запропонувати людям підписувати контракти, і далі їх використовувати у війні проти України", - зазначив Барієв.

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За його словами, окупанти видаватимуть повістки слухачам, які відвідують "суди" над кримськими активістами.

"Як приклад, кримськотатарському активісту Алі Сейтаблаєву вручили повістку в окупованому Криму, коли той прийшов до будівлі "суду" підтримати Ленура Якубова. Тобто тут якраз приклад того, коли активісти, які намагаються прийти підтримати політв’язнів, їм насамперед намагаються видавати повістки, щоб вони прийшли у військкомат. Таким чином залякують людей, щоб вони не брали активної участі у публічних заходах", - наголосив голова правління КРЦ.