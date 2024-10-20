Окупанти вдарили КАБом по Новоплатонівці на Харківщині: під завалами знайшли тіла двох людей
У неділю, 20 жовтня, російська окупаційна армія атакувала керованою авіабомбою Новоплатонівку Харківської області. Через це загинули дві людини
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Так, близько 15:15 російські окупанти здійснили обстріл, попередньо керованою авіаційною бомбою, Ізюмського району Харківської області. Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади.
Унаслідок ворожого обстрілу, як пише ОВА, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка та 72-річної жінки.
- Того ж дня окупанти вдарили з артилерії по Зміївці, що на Херсонщині. Внаслідок атаки було повністю зруйновано житловий будинок.
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