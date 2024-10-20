Окупанти вдарили з артилерії по Зміївці, що на Херсонщині: є руйнування
У неділю, 20 жовтня російські окупанти вдарили з артилерії по Зміївці, що на Херсонщині. Внаслідок атаки повністю зруйновано житловий будинок
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні близько 16:30 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Зміївці. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Він повністю зруйнований. Ще одна приватна оселя пошкоджена", - йдеться у повідомленні.
Фото: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА
В ОВА зазначають, що обійшлося без постраждалих.
У суботу, 19 жовтня 2024 року, російські окупанти обстріляли Білозерку, що на Херсонщині. Від отриманих травм загинув 33-річний чоловік.
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