Окупанти вдарили з артилерії по Зміївці, що на Херсонщині: є руйнування

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні близько 16:30 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Зміївці. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Він повністю зруйнований. Ще одна приватна оселя пошкоджена", - йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

В ОВА зазначають, що обійшлося без постраждалих.