Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні: щонайменше 5 постраждалих
У суботу, 19 жовтня, окупанти атакували безпілотниками комунальників у Херсоні, в результаті чого поранення дістали щонайменше 5 працівників
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
У Дніпровському районі під удар безпілотників потрапили працівники комунального підприємства.
П’ятеро людей постраждали. Це - чоловіки 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка. Усіх потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та контузіями.
Медики надають їм всю необхідну допомогу.
- Минулої доби, 18 жовтня, на Херсонщині дев’ять людей отримали поранення через ворожі обстріли.
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