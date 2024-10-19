На Херсонщині через російські атаки поранено дев’ятьох людей
Минулої доби, 18 жовтня, на Херсонщині дев’ять людей отримали поранення через ворожі обстріли
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Микільське, Одрадокам'янка, Осокорівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Мала Сейдеменуха, Ольгівка та місто Херсон", - зазначив Прокудін.
За його словами, російські військові поцілили у освітній та медичний заклади, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі.
Через російську агресію 9 людей дістали поранення, додав очільник ОВА.
У Херсоні російська окупаційна армія 18 жовтня атакувала з БПЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.
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