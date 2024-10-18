РФ атакувала дроном комунальників у Херсоні: є постраждалі
У Херсоні російська окупаційна армія 18 жовтня атакувала з БПЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби
Про це поінформувала пресслужба Херсонської ОВА.
"Через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків, 44, 24, 41, 43 та 47 років", - ідеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що потерпілі дістали вибухові травми, осколкові поранення кінцівок і тулуба. Усіх їх швидка доставила до лікарні для надання медичної допомоги.
- Російська окупаційна армія 17 жовтня атакувала рятувальників Сумщини, які приїхали гасити пожежу. Через повторний удар було пошкоджено пожежний автомобіль.
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