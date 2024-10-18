РФ атакувала дроном комунальників у Херсоні: є постраждалі

Про це поінформувала пресслужба Херсонської ОВА.

"Через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків, 44, 24, 41, 43 та 47 років", - ідеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що потерпілі дістали вибухові травми, осколкові поранення кінцівок і тулуба. Усіх їх швидка доставила до лікарні для надання медичної допомоги.