Окупанти вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, п'ятеро поранених

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої. Її чоловік - поранений. Наразі швидка везе його до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ушпиталили 30-річну жінку, на момент атаки вона перебувала вдома з однорічною дитиною. Малюк не постраждав.

Згодом Прокудін уточнив, що кількість постраждалих зросла. 36-річну жінку та чотирьох чоловіків 50, 36, 45 та 39 років доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Медики надають їм допомогу.