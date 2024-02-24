Окупанти вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, п'ятеро поранених
Російська окупаційна армія у суботу, 24 лютого, атакувала Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще п'ятеро людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої. Її чоловік - поранений. Наразі швидка везе його до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ушпиталили 30-річну жінку, на момент атаки вона перебувала вдома з однорічною дитиною. Малюк не постраждав.
Згодом Прокудін уточнив, що кількість постраждалих зросла. 36-річну жінку та чотирьох чоловіків 50, 36, 45 та 39 років доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Медики надають їм допомогу.
- Того ж дня РФ вдарила по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого загинула 61-річна жінка, ще один чоловік дістав поранення.
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